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مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش الاستعدادات لتنظيم منتدى إفريقيا 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:48 ص
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش الاستعدادات لتنظيم منتدى إفريقيا 2019 المستشار محمد عبد الوهاب
كتب عبد الحليم سالم

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الإتربى، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.

وبحث الاجتماع، استعدادات الهيئة لتنظيم منتدى افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من إفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.

وأكدت الوزيرة، أهمية المنتدى فى عرض فرص الاستثمار الواعدة فى القارة الأفريقية فى مختلف القطاعات، واستغلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى، فى عرض رؤية مصر المتكاملة للقارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والعديد من الاتفاقيات الثنائية، حيث سيكون المنتدى بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية مع التركيز على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقرر المجلس، تشكيل عدد من اللجان لمتابعة أنشطة الشركات، وإزالة أي معوقات تواجههم وتشجيعهم علي زيادة استثماراتهم.

 

 


الهيئة العامة للاستثمار

المناطق الحرة

منتدى افريقيا 2019

المستشار محمد عبد الوهاب

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