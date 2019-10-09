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متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:30 ص
متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال الإخوانى الهارب عصام تليمة
كتب محمد عبد العظيم

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فضح اتصال هاتفى مع برنامج "يستفتونك" على قناة مكملين الإرهابية، كيفية تعامل الإعلام الإخوانى مع الاتصالات التى تفضحهم وتكشف مخططهم.



وتلقى البرنامج اتصالاً من مواطن يسمى محمد، حيث طرح على الإخوانى الهارب عصام تليمة، سؤالين، بعد أن أخبره مقدم البرنامج أنه على الهواء مباشرة وصوته مسموع ويمكنه طرح الأسئلة، ومع انتهاء المواطن من السؤالين، أخبره مقدم البرنامج أنه لم يسمع السؤال الثانى الذى كان حول حكم وجود الشيخ تليمة فى تركيا وحصوله على التمويلات من الأتراك وإسرائيل، خاصة أن القناة بدون أى إعلانات ولم يظهر فيها إعلان واحد.

وعاد مقدم البرنامج ليسأل المتصل عن السؤال ليرد عليه قائلاً: "أنت بتقولى أنت الهواء؟!.. أنت بتشتغلنى؟!".

لم تكن المرة الأولى التى تنكشف فيها قناة مكملين الإخوانية أمام الرأى العام ومحاولتها فى طمس الحقائق وعرض توجهات جماعة الإخوان الإرهابية دون سماع وجهات النظر الأخرى المخالفة لها، حيث عادة ما يجرى حجب المكالمات التى تتعارض مع سياستها الإرهابية وتزوير وفبركة الفيديوهات خلال الفترة الماضية لإيحاء أن هناك تظاهرات فى الشوارع المصرية وهو ما يخالف الواقع، حتى وصل الأمر إلى توبيخ المتصلين الذى يخالفونها فى الرأى. 

 


قناة مكملين

يستفتونك

برنامج يستفتونك

قناة مكملين الإرهابية

اخبار

تمويل الارهاب

قنوات الاخوان

اليوم السابع بلس

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