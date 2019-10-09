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ما مدى جواز القبض على المتهم تنفيذا لحكم غيابى في جناية؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
ما مدى جواز القبض على المتهم تنفيذا لحكم غيابى في جناية؟ محكمة
كتب علاء رضوان

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تثور العديد من التساؤلات حول ماهية القبض على المتهمين، وبالأخص الإشكالية القانونية عن مدى جواز القبض على المتهم تنفيذا لحكم غيابى فى جناية أو فى جنحة.

ومن الناحية القانونية - يقول الخبير القانونى والمحامى أحمد الأسيوطى - فإن إجراء القبض على المتهم تنفيذا لحكم غيابى فى جناية، يُعد إجراء صحيحا وفقا لصحيح القانون، وذلك لأن الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والتى تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية، وذلك طبقاَ للطعن رقم 49923 لسنة 85 ق جلسة14/10/2017.


القبض على المتهم

القبض على المتهم لتنفيذ حكم

حكم غيابى

تنفيذ حكم غيابى فى جنايه

تنفيذ حكم غيابى فى جنحه

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