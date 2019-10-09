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ماكرون وميركل يلتقيان بقصر الإليزيه لمناقشة عدة قضايا أوروبية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:59 م
ماكرون وميركل يلتقيان بقصر الإليزيه لمناقشة عدة قضايا أوروبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أنه سيلتقي بالمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ، بقصر الإليزيه يوم 13 أكتوبر الجاري لمناقشة عدة قضايا أوروبية متعلقة بقمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم، الأربعاء، أن القائدين سيعدان، خلال اجتماعهما، للقمة الفرنسية - الألمانية التي ستنعقد في 16 أكتوبر الجاري وكذلك قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها خلال يومي 17 و18 من الشهر ذاته، والتي من المحتمل أن تناقش خطط بريطانيا لمغادرة التكتل.


الرئيس الفرنسى

المستشاره الالمانيه

ميركل

ماكرون

فرنسا

المانيا

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