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ليلة هادئة فى العراق بعد احتجاجات دامت أسبوعا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:49 م
ليلة هادئة فى العراق بعد احتجاجات دامت أسبوعا احتجاجات بغداد - أرشيفية
رويترز

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شهد العراق أهدأ ليلة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل أكثر من أسبوع بسبب الفساد والبطالة.

وقُتل ما لا يقل عن 110 أشخاص وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملتها الصارمة على المتظاهرين.

ووقعت أغلب الاضطرابات خلال ذلك الاسبوع ليلا، لكن لم ترد تقارير صباح اليوم، الأربعاء، عن وقوع عنف جسيم الليلة الماضية.

وقالت مصادر من الشرطة لرويترز إن قوات الأمن واصلت حملتها الصارمة واعتقلت محتجين بعدما حل المساء أمس الثلاثاء في مناطق بشرق وشمال غرب بغداد.

وذكرت المصادر أن الشرطة كانت تحمل صورا لمحتجين للتعرف عليهم واعتقالهم.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، وهي جهة شبه رسمية، إن السلطات أخلت سبيل نحو 500 شخص من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي.

وعادت خدمة الإنترنت بشكل متقطع صباح اليوم، الأربعاء، وواصل المحتجون نشر مقاطع فيديو مسجلة وصور للاحتجاجات، وكانت الحكومة قد قطعت الخدمة فور بدء الاحتجاجات تقريبا، بموجب أمر من رئيس الوزراء اطلعت عليه رويترز.

 


بغداد

العراق

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حقوق الانسان فى العراق

احتجاجات بغداد

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