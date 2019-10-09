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على هامش "الاسبوع الصناعى الكبير"..

لقاء ثلاثي يجمع السويدى والتراس ورئيس اتحاد الصناعات الروسى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:49 م
لقاء ثلاثي يجمع السويدى والتراس ورئيس اتحاد الصناعات الروسى جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد

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بعد لقائهما صباح اليوم على هامش معرض "الأسبوع الصناعي الكبير" المقام بالقاهرة، جمع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بين الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وسيرجي كاتيرين رئيس اتحاد غرف تجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له في لقاء ثلاثي أشاد فيه الطرفان المصري والروسي بمتانة العلاقات المصرية الروسية عبر التاريخ الحديث للدولتين ولاسيما أن تصادف توقيت الزيارة في هذا الشهر والذي تحتفل فيه مصر بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر1973 والتي خاضتها وانتصرت فيها بدعم وسلاح روسي. 
 
ووفق بيان لاتحاد الصناعات اليوم، فقد أعرب الحاضرون على عزمهم الاستمرار في دعم ودفع العلاقات الثنائية وتوثيق العلاقات المتميزة بين البلدين بما يحقق مصالحهما، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لهما بالتعاون البيني في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.

الهيئة العربية للتصنيع

الاسبوع الصناعي الكبير

اتحاد الصناعات

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