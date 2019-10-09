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لقاء تدريبى بين المركزى للمحاسبات المصرى وديوان المحاسبة السعودى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:29 م
لقاء تدريبى بين المركزى للمحاسبات المصرى وديوان المحاسبة السعودى الجهاز المركزى للمحاسبات-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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يشارك الجهاز المركزى للمحاسبات، فى اللقاء التدريبى الذى ينظمه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية حول "التدقيق المبنى على المخاطر" وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلى فى نظام المحاسبة والرقابة المالية، خلال الفترة من 13-17 أكتوبر 2019.

 

ومن المقرر أن يغادر وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى السعودية للمشاركة فى اللقاء التدريبى، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهاز المصرى والديوان العام للمحاسبة بشأن تنظيم اللقاءات التدريبية وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابى ويعد هذا هو اللقاء الرابع للقاءات التي تم تنظيمها خلال عام 2019.

 

 


الجهاز المركزى للمحاسبات

التدقيق المبني على المخاطر

الديوان العام للمحاسبة

المملكة العربية السعودية

الرقابة الداخلية

التدقيق الداخلي

نظام المحاسبة

الرقابة المالية

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