لافروف: روسيا وكازاخستان تدعمان عمل اللجنة الدستورية فى سوريا

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده وكازاخستان ستدعمان عمل اللجنة الدستورية المعنية بسوريا، وستبذلان قصارى جهدهما لضمان أن تؤدى الاتفاقيات المستقبلية فى إطار اللجنة الدستورية السورية إلى التنفيذ المتسق لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكازاخستانى "مختار تليوبيردي"، اليوم الأربعاء، فى عاصمة كازاخستان، " شددنا على فعالية منصة التفاوض (أستانا) للمضى قدمًا فى مهام التسوية السورية، فعن طريق هذه الصيغة تحديدًا تمكنت الدول الضامنة من إقناع كل من الحكومة والمعارضة فى سوريا؛ لبدء مفاوضات ملموسة فى إطار اللجنة الدستورية ".

وتابع قائلًا، "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تؤدى هذه الاتفاقيات إلى التنفيذ المتسق لقرارات الأمم المتحدة".

يُذكر أنه، من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى فى 30 أكتوبر الجارى بمدينة جنيف السويسرية، وكان قرار إنشاء هذه اللجنة قد اتُخذ فى يناير 2018 بمدينة سوتشى الروسية خلال مؤتمر الحوار الوطنى السورى.