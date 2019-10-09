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لأول مرة.. بريطانيا تطلق كلاب لشم الانتحاريين قبل قيامهم بهجمات إرهابية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:27 ص
لأول مرة.. بريطانيا تطلق كلاب لشم الانتحاريين قبل قيامهم بهجمات إرهابية كلاب بوليسية فى بريطانيا
كتب محمد جمال

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كشف تقرير جديد، نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، أنه سيتم استخدام كلاب بوليسية شجاعة قادرة على اكتشاف المتفجرات فى أجساد الإرهابيين، لحماية حياة رجال الشرطة فى المستقبل، فى حال وقوع هجمات إرهابية.

كلاب لشم الانتحاريين
كلاب لشم الانتحاريين

 

ووقع تدريب هذه الكلاب المتخصصة فى أعقاب هجوم جسر لندن الإرهابي، حيث تتبع شعاع ليزر يوجهه مدربوهم نحو المشتبه بهم الذين أطلق عليهم ضباط الشرطة النار، ويمكن للكلاب بعد ذلك، إرسال إشارات تكشف إذا ما كان هؤلاء الإرهابيون مرتدين أحزمة ناسفة أو يحملون أى أسلحة أخرى.


 

يأمل الضباط فى أن يؤدى الاستخدام الجديد للكلاب البوليسية، الذى تم الكشف عنه لأول مرة يوم الاثنين 7 أكتوبر، إلى إنقاذ موظفى خدمات الطوارئ من التعرض للإصابة أو القتل بعد إطلاق النار على إرهابى مسلح.

كلاب بوليسية
كلاب بوليسية

 

كما أن هذا الإجراء سيسرع من الاستجابة للهجمات المستقبلية، من خلال التخلى عن الحاجة إلى انتظار روبوتات الكشف عن القنابل، والسماح للمسعفين بالوصول إلى الضحايا فى أقرب وقت ممكن.

 

وقالت شرطة مقاطعة بيدفوردشير، التى كانت رائدة فى هذه التدريبات، فى تقريرها: "يزداد الطلب على الكلاب البوليسية للتصدى لمرتكبى جرائم الأسلحة البيضاء وحوادث الهجمات الإرهابية بالأسلحة النارية".

 

وقال مصدر فى وحدة مكافحة الإرهاب: "الجميع معجب ومنبهر بما فعلته فى بيدفوردشير ومن المحتمل أن يُطرح ويُعمم على المستوى الوطني".

 

وأضاف المفوض مارك جرينهالج، من قوات الحماية المشتركة فى بيدفوردشير وكامبريدجشاير وهارتفوردشير: "سنستمر فى استكشاف كيف يمكننا الاستفادة من الكلاب فى المجال الشرطى فى عدد من المواقف المختلفة".

 

وتابع: "وستبقى رفاهية كلابنا أيضا على رأس أولوياتنا، وخلال فترة الـ12 شهرا الماضية، لم يُصب أى من كلابنا خلال الخدمة، التى تضمنت الهجوم على عدد من حاملى الأسلحة البيضاء".

 

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كلاب بوليسية

بريطانيا

الانتحاريين

الإرهاب

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