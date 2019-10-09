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كيف يمكن اكتساب الثقة فى النفس؟.. استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد تجيب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 م
كيف يمكن اكتساب الثقة فى النفس؟.. استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد تجيب جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

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الثقة فى النفس أداة قوة يمكن للشخص أن يحقق من خلالها التقدم فى العديد من المجالات، فهناك كثيرون لديهم جميع مقومات النجاح ولكن ينقصهم الثقة فى النفس، لكى يحققون ما يتمنوه فى حياتهم الشخصية والعملية.

جراند ماستر لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، توضح في التقرير التالي كيف يمكن اكتساب الثقة في النفس.

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد فى حديثها لـ"اليوم السابع" أن اكتساب الثقة في النفس لا يأتي من فراغ بل يجب على الشخص أن يجتهد حتى يشعر بأنه مميز في شىء عن الآخرين، ومن المهم جدا أن تكون واثقا في نفسك أولا، وأن تكون قويا، وأن تكون مميزا في مجالك.

3 طرق لاكتساب الثقة في النفس بشكل عام
3 طرق لاكتساب الثقة في النفس بشكل عام

 

وأشارت لأنه قبل أن تفكر في إرضاء غيرك لابد أن ترضي نفسك أولا، فمن يرغب أن يكون مميزا ويشعر بالثقة في نفسه لابد أن يثقل خبرته في المجال الذي يريد أن يكون به مميزا، مثلا لاعب الكرة لابد أن يتدرب كثيرا حتى يستطيع أن يكون لاعب كرة مميز، وكذلك الحال في أي مجال آخر.

وفي السياق نفسه، لفتت لأن الاطلاع على عملك وما يتعلق به كثيرا يكسبك الثقة في النفس فإذا تحدث معك شخص يجد لديك من المعلومات ما يكفي في مجالك، وهذا يضيف عليك الشعور بالتميز والثقة في النفس.

طرق لاكتساب الثقة في النفس من جانب الطاقة
طرق لاكتساب الثقة في النفس من جانب الطاقة

 

أما عن طرق اكتساب الثقة في النفس في مجال الطاقة  فأكدت جراند ماستر لبنى أحمد أنه يأتي عن طريق الاستحمام المتكرر بالماء والملح باستمرار، والسير على النجيلة الخضراء حافي القدمين، قف على صخور أو أرض حافي القدمين، انزل ماء البحر كثيرا، وفكر بعمق كثيرا، وأحاول أن أهدئ من نفسي، وأقوم بالتسبيح وذكر الله باستمرار، وأقوم بعمل ورد يومي بيني وبين الله وأقوي علاقتي بالله وأحاول إرضاءه، لافتة لأن هناك مجموعة من الأحجار الكريمة والتي لها قدرة في تعزيز الثقة في النفس مثل حجر التايجر إي، والكريستال والمرجان البحري فهناك أنواع متعددة من الأحجار الكريمة التي تحفز الطاقة وتعطي ثقة وهدوء واتزان مع النفس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر لبنى أحمد  عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/lobnaahmed111/?ti=as

 

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر لبني احمد :

https://www.karmaacademy.org/

 

والانسجرام:

https://www.instagram.com/lobnaahmed.gemstones/

 

والتويتر:

https://twitter.com/lobnaa7med?s=08

 

عنوان مركز كارما:

 3عمارات سيتي ستار- الدور السادس - مدينة 6 أكتوبر - الحي 11 

 

للتواصل-لبنى-احمد
للتواصل لبنى احمد

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


لبنى أحمد

الطاقة الحيوية

الأحجار الكريمة – الفونج شوي

الوفرة – الثروة

النحاس

الفضة

شجرة السترين

حجر المرجان

الثقة في النفس

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