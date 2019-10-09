كلية تجارة المنوفية تحذر الطلاب من خطر الإدمان وأثاره النفسية والإجتماعية

المنوفية - محمد فتحى

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى كلية التجارة جامعة المنوفية، ندوة حول الأثار النفسية والإجتماعية للإدمان، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور شوقى الصباغ عميد الكلية، وإشراف الدكتور أمجد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر فيها مصطفى حسنى منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان بجامعة المنوفية، والدكتور علاء رضوان بالكلية، حيث إستعرضوا للطلاب مخاطر الإدمان الصحية والنفسية والإجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع وضياع أهداف الفرد فى الحصول على مقومات حياة صحية فى كافة الجوانب، وأن صندوق مكافحة الإدمان بالجامعة دائما فى الإستعداد لمواجهة الإدمان لدى الطلاب ومساعدتهم فى الوقاية من خطر الدخول فى براثن هذا السلوك الضار.

كما حاضر فى الندوة الشيخ مصطفى سيف إمام وخطيب مسجد الأوقاف عن مواجهة مخاطر الإدمان بالتقرب إلى الله وحسن التوكل عليه سبحانه، والإنخراط فى الأسرة وشغل الوقت بما هو مفيد، واللجوء إلى الأنشطة الطلابية بالجامعة والتعرف على الصحبة الصالحة من الأصدقاء وكثرة الإطلاع لكل ما هو نافع للفرد والأسرة والمجتمع.