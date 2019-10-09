كشف غموض العثور على جثة شاب داخل حديقة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

كشفت مباحث الإسكندرية لغز واقعة العثور على جثة شاب داخل حديقة بمنطقة سموحة، حيث تبين وفاته إثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين "أوفر دوس".



تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغًا يفيد وجود جثة شاب داخل حديقة بمنطقة سموحة، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدى جابر، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص العثور على جثة المدعو "ن.ع.ح"، 37 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، من محافظة البحيرة، ملقى على وجهه داخل الحديقة المشار إليها.



وعثر بجوار الجثة على "سرنجة" وآثار دماء، لتشير التحريات أن المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين "أوفر دوس".



تحرر محضر بقسم شرطة سيدى جابر بالواقعة، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة كوم الدكة وباشرت النيابة العامة التحقيق.