كبرى شركات التجارة العالمية تتوقع انخفاض أسعار النفط فى 2020

قال رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية فيتول وترافيجورا وجنفور في مؤتمر النفط والمال السنوي بلندن اليوم الأربعاء إن أسعار النفط ستتراجع العام القادم إلى نحو 50 دولارا للبرميل نظرا لتباطؤ الطلب العالمي على الخام.
كبرى شركات التجارة العالمية تتوقع انخفاض أسعار النفط فى 2020الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:34 م
نفط_أرشيفية
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