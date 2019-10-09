كبرى شركات التجارة العالمية تتوقع انخفاض أسعار النفط فى 2020

رويترز

قال رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية فيتول وترافيجورا وجنفور في مؤتمر النفط والمال السنوي بلندن اليوم الأربعاء إن أسعار النفط ستتراجع العام القادم إلى نحو 50 دولارا للبرميل نظرا لتباطؤ الطلب العالمي على الخام.