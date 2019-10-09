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قوات سوريا الديمقراطية: نتعرض لهجوم تركى ومناطقنا على حافة كارثة إنسانية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:19 ص
قوات سوريا الديمقراطية: نتعرض لهجوم تركى ومناطقنا على حافة كارثة إنسانية قوات سوريا الديمقراطية
كتب: أحمد جمعة

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أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن مناطق شمال شرق سوريا الحدودية على حافة كارثة إنسانية وشيكة ومحتملة، مشيرة إلى أن كل المؤشرات والمعطيات الميدانية والحشود العسكرية على الجانب التركى من الحدود تشير إلى أن مناطقنا الحدودية ستتعرض لهجوم تركى بالتعاون مع المعارضة السورية المرهونة لتركيا.

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، فجر الأربعاء، إن الهجوم سيؤدى لسفك دماء آلاف المدنيين الأبرياء بسبب اكتظاظ تلك المناطق الحدودية بالسكان.

ودعت قيادة سوريا الديمقراطية المجتمع الدولى وجميع دول التحالف الدولى ضد داعش "الذين قاتلنا معاً وانتصرنا معاً على خلافة داعش المزعومة" للقيام بمسؤولياتهم وتجنب كارثة إنسانية وشيكة محتملة.


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