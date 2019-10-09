"قسد": داعش هاجم مواقعنا تزامنا مع العدوان التركى شمال سوريا

دمشق (أ ش أ)

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التى يشكل الأكراد أبرز مكوناتها، اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى هاجموا مواقعها فى الرقة، بالتزامن مع تأهب الجيش التركى لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ إنه "في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، شنت خلايا داعش النائمة هجوما كبيرا على القواعد الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة".

وتأتي هذه التصريحات فى الوقت الذى أعلن فيه الجيش التركى أنه أكمل استعداده لبدء العملية العسكرية، التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقى سوريا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها أبعدت قواتها المتمركزة بشمال سوريا من مسار العملية التركية المرتقبة فى المنطقة، نافية أي تغيير في الوجود العسكرى الأمريكى بسوريا.