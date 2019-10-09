قاتل شقيقه يعترف: خنقته بيدى لاستيلائه على أموالى لشراء مخدرات

اعترف فكهانى قتل شقيقه أمام رجال المباحث فى المرج، بأن إدمان شقيقه للمخدرات دفعه للقيام بقتله بعد الدخول فى مشاجرة معه، وقام على إثرها بخنق شقيقه بيده حتى فارق الحياة، وعقب ذلك استعان بصديق له، لنقله إلى المستشفى والتأكيد على وفاة شقيقه نتيجة لتعاطى جرعات زائدة من المخدرات، وكذلك لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطى المواد المخدرة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بقسم شرطة المرج مفاده استقبالها "خالد. ع"، 29 سنة، فكهانى جثة هامدة بصحبة كل من شقيقه "كريم.ع"، 21 سنة، فكهانى، وصديقه "ماضى. أ"، 25 سنة، فكهانى، وبالانتقال وسؤال الأول قرر بأنه حال تواجده بأحد المقاهى بمنطقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفى من شقيقه المتوفى وأخبره بتعرضه لحالة إعياء، ولدى وصوله عثر عليه فاقداً الوعى فاستعان بالثانى وقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفى عقب وصوله وأضاف بأن شقيقه المتوفى من متعاطى المواد المخدرة وقدم 2 شريط دوائى من عقارين، وأفاد بقيامه بتعاطى تلك الأقراص الدوائية مما نتج عنه وفاته.

باستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود آثار عنف حول الرقبة، وتنسيقاً والنيابة العامة تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، والذى أفاد بوجود سحجات بمنطقة الرقبة وأن الوفاة نتيجة تعاطى أقراص مخدرة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال شقيق المجنى عليه وتبين تواجده صحبة المتوفى بمسكنهما فى وقت معاصر لحدوث الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظراً لكون شقيقه المتوفى من متعاطى المواد المخدرة، وسابقة قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطى المواد المخدرة، حدثت بينهما

مشادة كلامية حال معاتبته له لإنفاقه ببذخ على شراء الأقراص المخدرة تطورت إلى مشاجرة، وعقب اختلاقه للواقعة ونقل المتوفى للمستشفى بدعوى محاولة إسعافه، وأضاف بعدم علم الأخير بحقيقة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12192 لسنة 2019م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.