فيديو ..محافظ كفر الشيخ : اعتماد 500 مليون جنيه لتطهير بحيرة البرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ ،خطة تطوير وتنمية وتكريك بحيرة البرلس، واستكمال أعمال كورنيش حماية البحيرة، مع اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور خالد السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.

كما ناقش المحافظ الأعمال الأساسية لتطهير لبحيرة البرلس في المرحلة الثالثة ودراسة خطة العمل، وحل مشكلة نقل ناتج التكريك، ونقل القزقات، وألية تسليم المرحلة الأولي والثانية لهيئة الثروة السمكية، وتنفيذ الطرق الحيوية بمحافظة كفرالشيخ ودراسة الطرق البديلة الأكثر أهمية وحيوية، ودراسة بروتوكول التعاون المشترك والدائم بين محافظة كفرالشيخ وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

قال محافظ كفر الشيخ، انه تم الانتهاء من تنفيذ 3 قنوات شعاعية وتكاسى وتطهير وتعميق بوغاز البرلس وإزالة جزيرة مواجهة للبوغاز، وحماية جوانب البوغاز، والانتهاء من تكريك وتطهير المرحلة الأولى على مساحة 1808 فدان والثانية على مساحة 1500 فدان من بحيرة البرلس وانشاء كورنيش حماية بحيرة البرلس، وانشاء جسر واقي وبحر فاصل من بوغاز البرلس إلى البركة الغربية بطول 107 كم شاملاً المنحنيات، بتكلفة اجمالية 455 مليون جنيه، وجاري تنمية وتطوير قطاعات كبيرة من بحيرة البرلس ابتداءً من تطوير وتعميق وتكسية بوغاز البرلس الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبحيرة، مما أدي إلي دخول المياه المالحة للبحيرة محملة بأنواع كثيرة من الأسماك والزريعة ، وبالتالي زيادة المخزون السمكي بالبحيرة والقضاء علي النباتات المائية (ورد النيل ، النسيلة ، البوص) بأماكن كثيرة بالبحيرة.

وأضاف المحافظ ،كما تشمل أعمال التطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس إنشاء الكورنيش بمراحلتيه الأولى والثانية بما لا يؤثر علي أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بتكلفة 40 مليون جنيه، بطول 6000 متر وعرض 18 مترًا، شاملًا إنشاء ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور "كريتال"، مع إقامة مراسي لمراكب الصيد، ضمن تطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعماً للصيادين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دراسة خطة لتطهير قنال برمبال بطول 11 كم ، بداية من مدخلها أسفل ترعة الرشيدية ناحية فرع رشيد، ودراسة إمكانية تطوير المدخل بحيث تكون الترعة سحارة أسفل مدخل قنال برمبال للعمل بالكفاءة المرجوة مرة أخري ضمن خطط جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك للمساهمة في أعمال تطوير وتطهير بحيرة البرلس.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم عمل 4 قنوات شعاعية ببوغاز البرلس بدلا من 3 قنوات، وعمل جسر واقى وبحر فاصل بين أراضى الاستزراع السمكى وبحيرة البرلس، وسيتم العمل بالمرحلة الرابعة وفتح الأبواب بمناطق بحيرة البرلس، فضلا عن جهود شرطة المسطحات المائية والبيئة والثروة السمكية فى مكافحة مخالفات الصيد بالبحيرة.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إعتمد 500 مليون جنيه لتطهير وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وتطوير وتطهير قنال برمبال، وتطهير البركة الوسطى بالشخلوبة على مساحة 1500 فدان، وفتح الأبواب بين الجزر، واستكمال كورنيش حماية بحيرة البرلس من بلطيم حتى بوغاز برج البرلس، وإنشاء جزيرة بلطيم الترفيهية، وتعظيم الإستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بها، لافتاً ان هذا الإعتماد فى عام واحد جاء ليسجل خطوة غير مسبوقة فى تاريخ بحيرة البرلس حيث تجاوز إجمالى الإعتمادات المالية التى خصصت لبحيرة البرلس فى الـ 10 سنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإهتمام ببحيرة البرلس، وسرعة تنميتها وتطوير إنتاجها من الأسماك من مختلف الأنواع، وسرعة تطوير وتطهير محمية بحيرة البرلس لزيادة إنتاجها من الأسماك من مختلف الأنواع لخدمة صغار الصيادين وأبناء المحافظة، مع العمل على إزالة الحشائش والغاب والبوص.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم الإتفاق على أن تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية باستلام المرحلتين الأولى والثانية من تطوير وتطهير بحيرة البرلس بشرط تعهد جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والمحافظة بالقيام بإزالة جميع أعمال أحواض الترسيب والتراكمات ونواتج التكريك ويتعهد الجهاز بإستكمال أعمال التطهير في أماكن أحواض الترسيب وذلك قبل الإنتهاء من أعمال المرحلة الرابعة لصالح الثروة السمكية وتنميتها.

وقرر محافظ كفرالشيخ، تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمود عبدالصمد، مدير عام المرابى والبحيرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعضوية جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والبيئة، والصيادين، والمقاولون العرب، وهيئة المساحة، والوحدة المحلية لبرج البرلس، على أن تختص اللجنة بدراسة وتحديد أنسب الأماكن لنقل القزاقات على أن تكون أملاك دولة وليست ملكية خاصة للأهالى، ودراسة المواقع المقترحة لإقامة مراسى لمراكب الصيد القانوينة وذلك لإحكام عملية الدخول والخروج من بحيرة البرلس بمحيط البحيرة بما لايتجاوز القانون والاعتمادات المالية، لحمايتها والحفاظ على حقوق الصيادين وتنفيذ القانون.