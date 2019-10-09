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فيديو.. لحظة إحباط تهريب 104 كيلو من مخدر القات عبر مطار القاهرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:16 م
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 104 كيلو من مخدر القات عبر مطار القاهرة مخدر القات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو لحظة ضبط 104 كيلو جرام لمخدر القات و1000 قرص مخدر لعقار إكستاسى، داخل طرود بريدية بميناء القاهرة الجوى، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحتواء 7 طرود بريدية على كمية من المواد المخدرة مخفاة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مروراً بميناء القاهرة الجوى بنظام الترانزيت إلى دولتين أجنبيتين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم ضبط  5 طرود أسفر تفتيشهم عن ضبط (كمية من مخدر القات وزنت 86 ستة وثمانون كيلو جرام )، و 2 طرد أسفر تفتيشهم عن ضبط (كمية من مخدر القات وزنت 18 ثمانية عشر كيلو جرام).

أكدت التحريات إحتواء أحد الطرود البريدية على كمية من العقاقير المخدرة قادمة من إحدى الدول الأجنبيه إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (1000 ألف قرص مخدر لعقار إكتساسى) جارى تكثيف الجهود لتحديد الشخص المرسل إليه الطرد والعمل على ضبطه.

 

 

 

 

 


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