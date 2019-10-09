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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم وكيفية الوضوء بالأظافر الجيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:16 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم وكيفية الوضوء بالأظافر الجيل دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك خلال بث مباشر للصفحة اليوم، حول كيفية الوضوء بالأظافر الجيل التى تضعها بعض السيدات بديلا لأظافرها.

وجاء نص السؤال:"عندى مشكلة إنى بقرض أظافرى بشكل مستمر لدرجة أنها تصاب بجروح، واضطر لوضع أظافر جيلى وأثناء الوضوء أكون حريصة على ألا تمسها المياه فهل هذا يجوز؟".

 

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"انتى كده مريضة ووضعك لهذه الأظافر بسبب إصابتك أو لتجنب قضم أظافرك وليس لمجرد الزينة".

 

وتابع وسام: "سواء كان هذا مرض نفسى أو غيره وليس هناك حل للتخلص من قضم الأظافر سوى وضع هذه الأظافر الجيلى، فهذا عذر طبى وعليكى أن تتوضئى وتمسحى على هذه الأظافر وفقا للمذهب الحنفى الذى يذهب إلى المسح على الجبيرة، أو المذهب الشافعى الذى يرى أن العضو الذى يستحيل غسله أثناء الوضوء نتيمم له بعد الوضوء".

 

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.

 


الوضوء بالاظافر

احكام الوضوء

دار الافتاء

الافتاء

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