فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

كتب أيمن رمضان

خروجاً عن كافة الاعراف المهنية والقواعد الإعلامية التى يتبعها كافة مقدمى البرامج، خرج الإرهابى محمد ناصر الذى يرتدى ثوب المذيع عبر قناة "مكملين" الإخوانية، ليكيل السباب والشتائم للشعب المصرى.

ووصف المصريين بـ"الشعب الفرعونى اللى بياكل وينكر ولا يعجبه شئ مطلقاً..شعب نمرود".

الإرهابى الهارب إلى تركيا، دائماً ما يروج الأكاذيب والشائعات من أجل إشعال الفتن داخل المجتمع المصرى، وشغله الشاغل هو تحريض المصريين على التخريب، إلى جانب تشوية مؤسسات الدولة، رغم تواجده فى تركيا، فى حياة مرفهة ينفق عليه اعداء الوطن، ودائماً ما يخرج على المصريين عبر برنامج يسمى "مصر النهاردة"، عبر قناة "مكملين" التابعة للجماعة الإرهابية.

ودليلاً على أن المهنية لا تعرف إلى الإرهابى الهارب طريقاً، فضلاً عن نظرة التعالى التى يتعامل بها "ناصر"، مع الآخرين بسبب الأحقاد الدفينة فى نفسه، خرج بشكل مفاجئ للهواء وهو يقول:"أنتم شعب لا يعجبه حاجة..أنتم قطط تأكل وتنكر ..أنتم ناس عجيبة أوى..نعمل معاكم أيه..لا عجبكم العجب ولا الصيام فى رجب ..شعب عجيب..ولذلك متلقيش الفرعون راح فى أى حتة غير فى مصر".

لم يتوقف الإرهابى محمد ناصر عند هذا الحد، فى حديثه الذى يسب فيه الشعب المصرى، الذى لا يستمع إلى أكاذيبه، بل واصل:"عمرك سمعت عن فرعون لبنانى ..طيب جه على أى منهج دراسى أن كان فيه فرعون سنغالى ..ليه عندنا أحنا بس الفرعون..لأن شعب فرعنه لا يحمد ابداً".