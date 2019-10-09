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فى مثل هذا اليوم عام 2009.. باراك أوباما يفوز بجائزة نوبل للسلام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 2009.. باراك أوباما يفوز بجائزة نوبل للسلام باراك أوباما
كتب محمد جمال

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يعتبر باراك أوباما الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض.

وحقق أوباما انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه فى بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا.

وفى مثل هذا اليوم 9 أكتوبر 2009 حاز على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 وذلك نظير مجهوداته فى تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وبذلك كان ثالث رئيس أمريكى يفوز بهذه الجائزه أثناء توليه منصبه وهو أول رئيس أمريكى يفوز بها فى سنته الأولى فى المنصب.

 


باراك أوباما

أمريكا

نوبل

السلام

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