فلاح يتسبب فى إحراق شقته أثناء إعداد الشاي ببني سويف والعناية الإلهية تنقذه

أصيب فلاح بحروق، اليوم الأربعاء، بعد اشتعال حريق في شقته، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداداه للشاي بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بقرية جزيرة المساعدة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع امتداداها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ ، حيث تمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة، نشوب الحريق بشقة غرفتين وصالة علي مساحة 50 متر تقريباً بالطابق الأول بعقار مكون من ثلاث طوابق، ملك "سيد . ن . ع" 60 عاما، فلاح، نتج عن الحريق احتراق بعض أثاثات الشقة وانهيار سور شرفة الطابق الثاني، وإصابة مالكها بحروق من الدرجة الأولي والثانية بالوجه والذراعين والساقين بنسبة أكثر من 50 %،وتم نقله لمستشفي بني سويف العام.

وتبين من التحريات أن سبب الحريق حدوث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداد مالك الشقة لمشروب الشاي، ما أدى إلى اشتعال النيران، وبسؤال مالك الشقة، قرر أنه حال قيامه بإعداد مشروب شاي حدث تسريب غاز من الأسطوانة الخاصة بالبوتاجاز، مما أدي لاشتعال النيران وامتدادها لبعض أثاثات الشقة وإصابته اثناء محاولته إخمادها، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر رقـم 19590 جنح مركز شرطة الواسطي.