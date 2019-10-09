فرنسا تدين العدوان التركى على شمال سوريا وتحيله إلى مجلس الأمن

كتب محمد عبد العظيم

أدانت دولة فرنسا، العدوان التركى على شمال سوريا، وتحيله إلى مجلس الأمن، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.