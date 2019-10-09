فرع منظمة خريجى الأزهر بإندونيسيا يعقد محاضرة بعنوان العيش المشترك فى الاسلام

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر باندونيسيا محاضرة عامة بعنوان المواطنة والعيش المشترك فى الإسلام بالتعاون مع الجامعة الشافعية فى إندونيسيا بحضور 500 طالب وطالبة واعضاء هيئة التدريس، حاضر فيها الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والدكتور مخلص حنفى أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا.

أكد العوارى، فى كلمته على أهمية العيش المشترك فى الإسلام مستشهدا بآيات من القرأن الكريم ومقتطفات من سيرة المصطفى صل الله علية وسلم، مؤكدا أن النبى أول من فعل المواطنة عندما هاجر إلى المدينة المنورة بين المسلمين وغيرهم ، كما حذر الشباب من الانسياق وراء الأفكار الهدامة التى تؤدى إلى هدم ثوابت الدين ومن ثم الأوطان، وقال فمن أراد أن يقيم ايمانه فلينظر إلى درجة حنينه إلى وطنه والعمل لبنائه لا لهدمه دون أن يشعر.

قال الدكتور مخلص حنفى إن هناك أشكال عديدة للإرهاب، منها إرهاب الجسد المتمثل فى إيذاء الأبدان من ضرب وقتل وتفجيرات وعمليات انتحارية تسئ للدين الإسلامى، وأيضا هناك الإرهاب النفسى والمعنوى بين أفراد المجتمع بإثارة الشائعات وترويع الآمنين وبث الفتن والإساءة لأصحاب الديانات الأخرى.