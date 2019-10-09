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فحص 101 سيارة خلال حملة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة لمواجهة تلوث الهواء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:11 م
فحص 101 سيارة خلال حملة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة لمواجهة تلوث الهواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة أعمال تجميع قش الأرز ورصد أى حرائق والسيطرة عليها فوراً وذلك للحد من ظاهرة السحابة السوداء.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف المرور الميدانى من قبل مجالس القرى والجمعيات الزراعية للتنبيه على المزارعين بعدم حرق قش الأرز وكذلك متابعة التزام أصحاب المكامير غير المرخصة بالتوقف وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن .

وفى هذا السياق قام فرع جهاز البيئة بالبحيرة برصد عدد من حالات حرق قش الأرز والمخلفات وتم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم فحص عدد 101 سيارة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للتأكد من أن عادم السيارة مطابق للحدود المسموح بها حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وكذلك عقد جهاز شئون البيئة بالبحيرة سلسلة ندوات وورش عمل مختلفة بالتنسيق مع التربية والتعليم حول "تلوث الهواء وأضرار استخدام البلاستيك" وعن بدائل استخدام الأكياس البلاستيكية وذلك بمدارس عزبة زيتون وإدكو الفنية بنات والحلوانى الاعدادية المشتركة وابن العاص الابتدائية بمركز ادكو.


البحيرة

جهاز البيئة

قش الارز

السحابة السوداء

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