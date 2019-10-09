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فاروس تتوقع تسجيل معدل التضخم أقل مستوى خلال سبتمبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:28 م
فاروس تتوقع تسجيل معدل التضخم أقل مستوى خلال سبتمبر رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس
كتب هانى الحوتى

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توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يصل معدل التضخم الإجمالى فى مصر فى شهر سبتمبر إلى 0.7% شهريًا و4.7% سنويًا، بانخفاض من 6.7% سنويًا فى أغسطس، ليسجل أقل مستوى تاريخى جديد.
 
وأرجعت "السويفى"، فى تصريحات صحفية، أسباب توقعها التراجع إلى استقرار أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ودعم تأثير القاعدة الحسابية، متوقعة أن يواصل معدل التضخم انخفاضه فى أكتوبر، لكن من المتوقع أن يبدأ فى الارتفاع فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2019.
 
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم السنوى فى مصر غداً الخميس.
 

اخبار الاقتصاد

فاروس

معدل التضخم

تراجع التضخم

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