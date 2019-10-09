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غلق إدارى ل 4 محلات مخالفة وإزالة مخالفات شارع العبور بشرق الإسكندرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:30 م
غلق إدارى ل 4 محلات مخالفة وإزالة مخالفات شارع العبور بشرق الإسكندرية محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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نفذت لجنة الغلق بحي شرق الاسكندرية ، عدد 4 قرارات غلق اداري بنطاق حي شرق ، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع مغسلة كائنة 22ش محمود صدقى منطقة لوران ، مقهى عمومى  الكائن 23 شارع محمد فريد ونجت مساكن  العبور ، مقهى عمومى  الكائن 23 ش محمد فريد ونجت ، مقهى عمومى  الكائن 23 ش محمد فريد ونجت.

و أشار بيان صادر اليوم من حى شرق الى أن الحملة جاءت بحضور رئيس لجنة الغلق واعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة امنية من قسم شرطة رمل اول ، تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحي بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي.

من جهة أخرى شن حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لازالة الإشغالات والتند الحديدية حيث تمكنت لجنة الازالة، بتنفيذ ازالة تند صاج وقوائم وأعمدة حديدية ومخازن بقوائم واعمدة حديدية وذلك بممرات 23 ش محمد فريد ونجت كما قامت ادارة اشغال الطريق بأزالة الاشغالات وعربات وفروشات الباعة الجائلين بمساكن العبور شارع ونجت ،  بحضور رئيس وحدة الازالة ومدير إدارة اشغال الطريق وبمصاحبة قوة امنية من قسم شرطة رمل اول والادارة العامة لشرطة المرافق.

من ناحية أخرى  عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية محاضرة بعنوان "آليات تمكين المرأة فى استراتيجية 2030" ،بحضور دكتورة مها حسني والشاعرة نجلاء خليل.

و أشار بيان صادر اليوم الى أنه  تم خلال المحاضرة مناقشة مفهوم التمكين وكيفية تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك أهداف استراتيجية 2030 وجهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتمكين المرأة.

كما نفذ القصر ورشة تصميم المطويات الدعائية باستخدام الفوتوشوب، تحدثت خلالها داليا سامح عن مفهوم المطوية وأسس تجهيز الملفات للطباعة والتعرف على الألوان ومقاسات الورق المستخدم في الطباعة، بينما أقام نادي المرأة ورشة عمل مفارش بالخرز الملون، تدريب نادية عمار، إلى جانب ورشة عمل مجسمات بالورق الكانسون لذوي الإحتياجات الخاصة ومن المقرر أن تستمر إلى الغد.

وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة الخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب السيدات على كيفية قص البنطلون والجيب شورت اولادى وبناتى على الباترون، بينما أقام مرسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الشاطبي ورشة لتعليم الظل والنور بالرصاص بمواضيع مختلفة منها بورتريه وطبيعة صامتة وذلك ضمن النشاط اليومي، ونفذ نادي أدب مصطفى كامل ورشة بعنوان "علم العروض" تحدث خلالها رئيس النادي عن مفهوم علم العروض وأساسياته وبحور الشعر.

 


الاسكندرية

شرق الاسكندرية

شارع العبور

شارع ونجت

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