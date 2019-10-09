سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الغوص: تصاريح عمل لمدربى الغوص والمصورين المحترفين "شرط" فى جنوب سيناء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:52 ص
غرفة الغوص: تصاريح عمل لمدربى الغوص والمصورين المحترفين "شرط" فى جنوب سيناء الغوص فى جنوب سيناء
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أعضاءها من مراكز الغوص العاملة فى منطقة جنوب سيناء بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة للعاملين لديها من قوات حماية الساحل، ومنحتهم مهلة حتى 30 أكتوبر الجارى، حيث إنه لن يتم السماح بدخول السقالات جنوب سيناء لمن لا يحمل التصريح المُشار إليه.

وأكدت الغرفة فى بيان لها أنها تلقت تعليمات من قيادة المنطقة لقوات حماية الساحل بضرورة تقدم المنشآت السياحية للحصول علي تصاريح للعاملين لديها من مرشدي ومدربي الغوص و"السنوركل" والمصورين، وذلك للتمكن من دخول السقالات بجنوب سيناء.

وأوضحت الغرفة فى بيان أنه مطلوب من كل منشأة بيان يتضمن أسماء وبيانات العاملين لديهم علي أن يكون موقع ومختوم من المنشأ، حيث لا يجوز التقدم بصفة فردية من قبل مرشدي ومدربي الغوص والسنوركل والمصورين والتقدم إلزامياً عن طريق المنشآت السياحية أعضاء الغرفة.

ولفتت الغرفة إلى ضرورة أن يكون مرشدي ومدربي الغوص والسنوركل والمصورين حاصلين علي بطاقات مزاولة المهنة سارية من الغرفة، ويُمتنع علي أي منشأة تقديم طلب باسم أي محترف موقوف عن العمل.

 


جنوب سيناء

مراكز الغوص

قوات حماية الساحل

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة