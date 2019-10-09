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غدًا.. وفد تجارى روسى يزور اتحاد الغرف المصرية لبحث إقامة استثمارات مشتركة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:22 ص
غدًا.. وفد تجارى روسى يزور اتحاد الغرف المصرية لبحث إقامة استثمارات مشتركة المهندس إبراهيم العربى
كتب أحمد حمادة

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يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة غدا الخميس " Sergey Katyrin" رئيس اتحاد الغرف الروسية، والوفد المرافق له لبحث سبل جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 
 
وقال المهندس إبراهيم العربي إن زيارة الوفد الروسي تأتي في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل جديدة لزيادة التبادل التجارى والاستثماري بين مصر وروسيا وفتح آفاق جديدة لزيادة التعاون بينهما.
 
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه سيتم استعراض الفرص الاستثمارية في مصر أمام الجانب الروسى في القطاعات المختلفة وبحث إقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويزيد من معدلات نمو اقتصاديهما في الفترة القادمة، خاصة أن مصر بها مشروعات ضخمة في الأنشطة المختلفة يستطيع الجانب الروسى الاستفادة منها في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر في الفترة الأخيرة.
 
ونوه "العربي" إلى أن زيارة الوفد الروسى تأتي ضمن سلسلة الوفود المتبادلة بين اتحاد الغرف المصرية والمؤسسات الاقتصادية في الدول المختلفة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية.

الغرف التجارية

التجارة والصناعة

الاستثمار الروسى في مصب

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