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غدًا.. الحكومة تطلق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:15 م
غدًا.. الحكومة تطلق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات، يعقبه مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية. 
 
وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة‪.‬
 
وفكرة البوابة عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، وتهدف لتجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إلكترونية واحدة تسمى بنك الأراضى. 
 
 

حجز الاراضى

البوابة الاليكترونية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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