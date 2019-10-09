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عوامل تزيد مخاطر ولادة طفل متلازمة داون ..اعرفها فى شهر التوعية بالمرض

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:00 ص
عوامل تزيد مخاطر ولادة طفل متلازمة داون ..اعرفها فى شهر التوعية بالمرض متلازمة داون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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متلازمة داون واحدة من الأمراض الوراثية التى يعانى منها الأطفال، فعلى الرغم أنها ناتجة عن وجود خلل فى انقسام الكروموسومات أثناء فترة الحمل، إلا أن هناك العديد من العوامل التى تزيد من إصابة الأطفال بمتلازمة داون وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهى:

 

1: التقدم فى العمر،  تزيد احتمالية اصابة الأطفال بمتلازمة داون عند النساء الاكثر من 40 سنة وذلك لأن بويضات النساء الأكبر سنًا تكون أكثر عرضة للانقسام الصبغي غير الصحيح.

2:ولادة طفل من متلازمة داون يزيد من ولادة أطفال آخرين بنفس المرض.

3:أن يكون أحد الوالدين حاملاً للتبدل الصبغي الجيني لمتلازمة داون، فيمكن لكل من الرجال والنساء نقل التبدل الصبغي الجيني لمتلازمة داون لأطفالهم.

ويتميز أطفال متلازمة داون ببعض الصفات التى تميزهم عن غيرهم وهى:

1: الوجه المسطح.

2: حجم الرأس يكون صغير.

3:الرقبة القصيرة.

4: اللسان البارز.

5:الجفون المائلة الى الاعلى.

6:أذنين صغيرتين.

7:ضعف العضلات.

8:أصابع قصيرة.

9:قصر القامة.


متلازمة داون

داون

متلازمة

شهر التوعية

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