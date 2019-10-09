علاج جديد يستخدم فيروسات الأمراض المنقولة جنسيا لمهاجمة الأورام السرطانية

كتبت إيناس البنا

في خطوة قد تكون مفتاح لعلاج بعض انواع سرطانات الجلد، كشفت جريدة "ديلى ميل" عن ابتكار عقار جديد يحتوي على فيروس الهربس يمكن أن يكون المفتاح لعلاج سرطان الجلد المتقدم.

الدواء عبارة عن سلالة معدلة وراثيا من العدوى المنقولة جنسيا ويتم حقنها مباشرة في الأورام، حيث يتكاثر الفيروس داخل الخلايا السرطانية ويقتلها، ويعلم جهاز المناعة في الجسم أن يهاجم الخلايا أيضًا.



صورة خبر ديلى ميل عن السرطان

قد ساعد العقار كثيرا حالة مريض تم تشخيصه بسرطان الجلد في ساقه اليسرى عام 2014، وعندما تم تشخيص حالته لأول مرة، قيل له إنه لم يكن لديه سوى عام ونصف للعيش، ولكن بفضل العلاج الجديد ، يقترب من كونه خالياً من السرطان.

ويبدأ سرطان الجلد في الخلايا الصباغية، وهي نوع من خلايا الجلد التي تصنع الميلانين وتعطي البشرة لونًا بني أو بني، حيث تقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه سيتم تشخيص أكثر من 96000 شخص بالميلانوما في الولايات المتحدة في عام 2019 وأن أكثر من 7200 شخص سوف يموتون،ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات من تشخيص سرطان الجلد الموضعي في وقت مبكر هو أكثر من 98 %.

ويستخدم الدواء على وجه التحديد لعلاج سرطان الجلد الذي لا إجراء جراحة له، حيث يتم إدخال العقار مباشرة في أورام سرطان الجلد على الجلد، تحت الجلد أو في الغدد الليمفاوية، و يعمل الفيروس على الخلايا السرطانية ومضاعفاتها ويتم إنتاج العديد من النسخ التي تمزق الخلية".



سرطان الجلد بقدم المريض

ثم يعزز الفيروس استجابة مناعية للجسم عن طريق إفراز بروتين يقوم بتوعية الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية، وتمت الموافقة على العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2015، وهو حتى الآن العلاج الفيروسي الوحيد المعتمد من "FDA".

بلغ متوسط ​​وقت الاستجابة للمرضى أقل من 3 أشهر ويستخدم الدواء طالما أن هناك أورام يمكن الشعور بها أو رؤيتها، ووفقا للأطباء فأن المريض لا يخلو من السرطان نهائيا ولكن عدد الأورام في ساقه تقل بشكل كبير ولم يعد لديه تشخيص نهائي.