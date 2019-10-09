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عز الدخيلة تتحول للخسارة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:53 ص
عز الدخيلة تتحول للخسارة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 رجل الأعمال أحمد عز
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، والذى أظهر تحقيق الشركة صافى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه، مقابل صافى ربح 902 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وحققت صافى خسائر 647.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى مقابل أرباح 471.2 مليون جنيه.
 
وبحسب إفصاح شركة العز الدخيلة للبورصة المصربية، بلغ إجمالى المبيعات 21.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، منها 11.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى، مقابل 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق، منها 10.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى.
 

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عز الدخيلة

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