سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. معتدل بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات درجات الحرارة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس حار نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، المتوقع اليوم الأربعاء فى مملكة البحرين سيكون حسناً بوجه عام مع بعض السحب المتفرقة، وتصل درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، فى حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتصل العظمى 37 درجة.

88899
 
 
الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتصل العظمى إلى 35 درجة.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 41 درجة مئوية. 

الكويت

 

درجات الحرارة

الخليج

طقس

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

معلومة بترولية.. ماذا يعنى النفط الصخرى؟

معلومة بترولية.. ماذا يعنى النفط الصخرى؟

5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها

5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها

محمد الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

محمد الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب

سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة