سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:04 ص
ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل عدادات كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران ورؤساء شركات توزيع الكهرباء، بهدف مناقشة تعديل اللوائح والمعايير الخاصة بتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى، وقيمة الغرامات المالية التى يتم تغريمها للمخالفين، تمهيدًا لعرضها على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمراجعتها وإقرارها ليتم تطبيقها بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء اجتمع برؤساء شركات توزيع الكهرباء وأصدر تعليمات مشددة بضرورة استخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركات بشكل أكبر للحد من سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة، كاشفًا أن نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية بلغت 20% بزيادة 4% عن السنوات الماضية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تعديل الضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى وتغليظ العقوبة والغرامات على المخالفين، لافتًا إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى يوجد فى بعض الأحيان تلاعب بها سواء لصالح المواطن أو ضده.

وأشار المصدر، إلى أن الضوابط الجديدة لتحرير محاضر سرقات التيار تشترط إرفاق فيديو وصور للمخالفة ليتم الاخذ بها، مشيرا إلى أن المحاضر التى لم تعتمد على الفيديوهات والصور لن يعتدى بها وسيتم محاسبة من يقصر فى تنفيذ هذه الضوابط.

وتابع المصدر، أن قيمة غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس كانت سابقًا ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى، ومن المقرر مضاعفة هذه الغرامة لتصبح 4 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى ، بينما كانت قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى، ومن المقرر مضاعفة هذه الغرامة لتصبح 7 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى.

وأشار المصدر، أنه بعد الانتهاء من تحديد آليات وضوابط تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى الجديدة سيتم إرسالها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمراجعتها وإقرارها فى حالة الموافقة عليها.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

سرقة الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الطاقة النووية: إذن البدء فى إنشاء الضبعة فى آخر مراحل المراجعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:57 م

روساتوم: تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لأخذ تصاريح توريد معدات نووية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:36 م

روساتوم الروسية: الباب مفتوح للشركات المصرية للمشاركة فى مناقصات الضبعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:35 ص

الكهرباء: منتدى الصناعات النووية بمثابة شراكة مصرية مع الشركات العالمية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:30 ص

هيئة المحطات النووية: الضبعة تحظى باهتمام القيادة السياسية فى مصر وروسيا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:25 ص

بدء فعاليات منتدى "روساتوم" لـ موردى الصناعات النووية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

قصة عامل رخام قتل زوجته بـ"شومة" بعد اكتشافه خيانتها فى السيدة زينب

قصة عامل رخام قتل زوجته بـ"شومة" بعد اكتشافه خيانتها فى السيدة زينب

اتحاد الكرة: القمة فى موعدها 19 أكتوبر ونقلها إلى برج العرب

اتحاد الكرة: القمة فى موعدها 19 أكتوبر ونقلها إلى برج العرب

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة