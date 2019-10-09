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ضبط 9 أطنان بلاستيك غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:34 م
ضبط 9 أطنان بلاستيك غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية مواسير - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 9 أطنان بلاستيك غير مطابق للمواصفات يستخدم في صناعة المواسير و50 ألف متر من المواسير غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص.
 
وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواسير الكهربائية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة.
 
تمت مداهمة المصنع وضبط المدير المسؤول وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 9 أطنان "كسر بلاستيك" سابقة الاستخدام وغير مطابقة للمواصفات من مخلفات المصانع والمنازل والمحلات العامة لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع.
 
كما تم ضبط 50000 متر مواسير كهربائية بلاستيكية "منتج نهائى" مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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