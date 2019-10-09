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ضبط 5 لصوص سرقوا مصنع فى القليوبية وإعادة المسروقات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:09 م
ضبط 5 لصوص سرقوا مصنع فى القليوبية وإعادة المسروقات المتهمون عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن أحد المصانع بالقليوبية وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من مدير مصنع باكتشافه سرقة محتويات المخزن الخاص بالمصنع، عبارة عن (أجهزة كهربائية ومعدات وأدوات وشاشات وأجهزة كمبيوتر).

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (خمسة أشخاص "سبق إتهام إثنين منهم فى 5 قضايا" وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 فرد خرطوش و4 طلقات نارية - 2  سلاح أبيض – بلطة - مقص حديدى – مطرقة حديدية- مبالغ مالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" خاصة بأحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.


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