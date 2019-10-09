ضبط 4500 قرص مخدر بحوزة تشكيل بديرب نجم فى الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد تخصص فى الإتجار فى العقاقير المخدرة، على نطاق واسع بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم إحالتهم للنيابة العامة بمركز ديرب نجم، للتحقيق برئاسة جمعة الششتاوى، مدير نيابة ديرب نجم، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " وائل غ ع " عاطل 45 سنة مقيم السنبلاوين، و" ياسر ع م" 38 عاطل سنة مقيم السنبلاوين، و" مصطفى ع ع م" 37 سنة، عاطل و" حسام ال م" 60 سنة عاطل مقيم دكرنس، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى العقاقير المخدرة على نطاق واسع وترويج العقاقير على عملائهم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وبديرب نجم بمحافظة الشرقية، وبعد اتخاذ الإجراءت القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم فى كمين أعد اهم بمركز نجم، وضبط بحوزتهم 4500 قرص من عقار الترمادول، ومبلغ مالى 6500 جنيه، وتم التحفظ على سيارة كانت بحوزتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم لنيابة ديرب نجم العامة.