ضبط 4296 هاربا من أحكام وتحصيل 129480غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4296 متهما، منهم 1353 حكما جزئيا، و 149 حكم مستأنف، و 2773 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات، ضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى جنايةكما تم تحصيل 129 ألفا 480 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.