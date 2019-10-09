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ضبط لحوم وأغذية فاسدة خلال حملة تموينية ببندر القوصية فى أسيوط

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:43 ص
ضبط لحوم وأغذية فاسدة خلال حملة تموينية ببندر القوصية فى أسيوط ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية
أسيوط/ضحا صالح

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط كميات من اللحوم والأغذية الفاسدة ببندر القوصية خلال حملة مكبرة شنتها رئاسة المركز بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى وقوات الشرطة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة فى المحلات والأسواق وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين موجهًا بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وأوضحت هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إنه بناءًا على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم شن عدة حملات تموينية على قرى المركز بالتنسيق مع مسئولى الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى وتم خلال حملة تموينية ببندر القوصية ضبط كميات من اللحوم الفاسدة غير صالحة الاستخدام الآدمى والأغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

 

 

ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية (1)
ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية 

 

ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية (2)
ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية 

 

ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية (3)
ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية 

 

ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية (4)
ضبط لحوم وأغذية فاسدة بالقوصية 

 

 


لحوم فاسدة

حملة تموينية

اسيوط

تموين اسيوط

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