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ضبط ربة منزل أوهمت 4 مواطنين بتوظيفهم بالبترول واستولت على 55 ألفا بالغربية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:40 م
ضبط ربة منزل أوهمت 4 مواطنين بتوظيفهم بالبترول واستولت على 55 ألفا بالغربية المتهمة
الغربية – عادل ضرة

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تمكن العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط ربة منزل سلق اتهامها في قضية إيصال أمانة ومحكوم عليها في 3 قضايا تبديد وإيصال أمانة، بعد قيامها بجمع 55 ألف جنيه من 4 أشخاص وإيهامهم بقدرتها على توظيفهم في شركات البترول والكهرباء.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، من 4 أشخاص يتهمون "سهير.ص.ح" 43 سنة ربة منزل ومقيمة بكفرة الصول ثاني طنطا، سبق اتهامها في القضية رقم 16963 لسنة 2007 إيصال أمانة ومحكوم عليها في 3 قضايا تبديد وإيصال أمانة بالنصب والاحتيال على المجنى عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 55 ألف جنيه، مقابل تعيينهم بقطاع البترول والكهرباء، وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية إليهم.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وبتقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وأسفرت عن ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها للواقعة، وحصولها على أموال المجنى عليهم، تحرر محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.

 


الغربيه

مدير امن الغربية

طنطا

مباحث الاموال العامه

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