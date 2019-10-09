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ضبط راكب حاول تهريب أقراص مخدرة داخل تجويف حقيبة عبر مطار برج العرب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:12 م
ضبط راكب حاول تهريب أقراص مخدرة داخل تجويف حقيبة عبر مطار برج العرب أقراص ومواد مخدرة _ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط راكب بمطار برج العرب أثناء محاولته تهريب أقراص ومواد مخدرة داخل تجويف بإحدى حقائبه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم التهريب والعمل على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة لضبط مرتكبيها والقائمين عليها بكافة منافذ البلاد.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالغربية أثناء إنهاء اجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية ، وبحوزته "390 قرص مخدر - كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام" مخبأة بتجويف بإحدى حقائبه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


اقراص مخدرة

تهريب مخدرات

مطار برج العرب

وسائل تهريب المخدرات

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