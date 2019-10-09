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ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة فى حملات تموينية مكبرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:35 م
ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة فى حملات تموينية مكبرة سلع _ ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط (1985) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة،  حيث تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – البحيرة - كفرالشيخ) استهدفت ضبط المخالفين من تجار بيع الأسماك المملحة، لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، استعداداً لطرحها للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط ( 12 ) قضية بإجمالى مضبوطات (5,571) طن أسماك مملحة، بداخل محال بدون ترخيص، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية .
 
ونجحت الجهود في ضبط المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المواسير الكهربائية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (9 أطنان "كسر بلاستيك" سابقة الاستخدام وغير مطابقة للمواصفات من مخلفات المصانع والمنازل والمحلات العامة لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع، وضبط 50000 متر مواسير كهربائية بلاستيكية "منتج نهائى") مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .
 
وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية في المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية)، لحيازته (2,500 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة من الدولة والمقصور توزيعها على الحيازات الزراعية والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزارعية) للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنتاج وتصنيع الأسمدة الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة، وحيازته ( 384,850 طن أسمدة زراعية مستخدماً فى ذلك خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ) مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضاً الثروة الزراعية للخطر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .
 
وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية والمعسل ومنفذ بيع المنتجات كائن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط كميات قدرها ( 1,800طن خامات إنتاج " شاى خام ، معسل ، عسل أسود ، جلسرين " ،  6075 عبوة منتج نهائى " شاى ، معسل " ، 840 عبوة منتج نهائى " زيت طعام، مسلى " ) .
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع غير مرخص لتجارة الأعلاف الحيوانية في المحلة الكبرى ( بمحافظة الغربية ) لحيازته ( 6 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع ) لطرحها بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضاً الثروة الحيوانية للخطر بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة .
 
وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لإنتاج المراتب الأسفنجية كائن بالمنطقة الصناعية دائرة مركز شرطة بلبيس ( بمحافظة الشرقية ) مستخدماً فى ذلك خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع كمنتج نهائى مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات بذات المجال ، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط كميات قدرها ( 2,250 طن مواد خام " فايبر ، خيوط ، لاصق " ،  530 قطعة منتج نهائى " مراتب جاهزة ، مخدات جاهزة " ،  72 لوح مستلزمات إنتاج " أسفنج خام " ) .

حملات تموينية

مخالفات تموينية

اغذية

اسماك

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