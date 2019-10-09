صور.. ندوات تثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية عن انتصارات أكتوبر بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت عدة معاهد أزهرية بمحافظة البحر الأحمر، عدة ندوات تثقيفية للطلاب، عن انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث نظم تحت رعاية الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مكتب الخدمة الإجتماعية بمعهد سفاجا الإبتدائى النموذجى ندوة تعريفية لتعريف الطلاب بأحداث ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وتضحيات الشهداء بأرواحهم فداء للوطن ، وأهمية الاهتمام بتلك المناسبة المجيدة .

ألقى الندوة محمد على، موجه أول شئون القرآن الكريم بالمنطقة، و على أبو الحسن، موجه المواد الفلسفية بإدارة سفاجا، والشيخ لطفى أحمد موجه القرآن الكريم بالإدارة.

كما اقام أطفال المرحلة التمهيدية بالاحتفال مع معلمات رياض الأطفال داخل القاعات بتلك المناسبة من خلال بعض الأنشطة الفنية، تحت شعار " أكتوبر الحرية والاستقلال" .

ومن جانب أخر أحتفل طلاب معهد بنين القصير الإعدادى الثانوى ، بذكرى انتصارات أكتوبر خلال اليوم من خلال كتابة "6 أكتوبر" بأجسادهم، فى ارض طابور المعهد وحملوا لافتات يعبرون من خلالها بحبهم لوطنهم مصر.

من ناحية أخري، نظم معهد رأس غارب الإبتدائى النموذجى مسابقة أفضل بحث عن " انتصارات أكتوبر المجيدة " بإشراف شيخ المعهد عمر سليمان ، وذلك بهدف تنشئة جيل واع منذ الصغر محب لوطنه ، يشعر بالولاء والإنتماء لأرض وطنه .

وكرمت ادارة المعهد اليوم، الطلاب الفائزين فى المسابقة ، وكان يدور موضوع البحث حول كيف رفع الجنود البواسل الذين دافعوا عن أرض الوطن وقدموا أرواحهم فداء لأرض مصر، وكيف رفعوا راية النصر لتظل مصر مرفرفة بالحرية .



الطلاب يرسمون 6 اكتوبر باجسادهم



جانب من الندوات التثقيفية



عبارات وطنية من طلاب المعاهد الازهر



تكريم طلاب معهد غارب