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صور.. نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:21 م
صور.. نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، محطة رفع صرف صحى رقم 8، بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل بأكبر محطات الصرف بالغردقة.

 

ورافق نائب المحافظ خلال جولتها التفقدية مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

وتعرفت الدكتورة يسرا عطية، على سير الأعمال بالمحطة وتعرفت على خط الأعمال والوصلات بمحطة المعالجة الثنائية حتى يتم الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية والتى سيتم ربطها بها.

 

وأكدت "عطية"، أن ربط محطة الصرف رقم 8 بمحطة المعالجة الثلاثية الجديدة، سيسهم فى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، مشيرة إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة.

 

كما شملت جولة نائب المحافظ على محطات الصرف الصحي، تفقد الإنشاءات والتشغيل، بمحطة الرفع صرف صحى رقم 7، بطريق النصر بمدينة الغردقة.

 

وأكدت الدكتورة يسرا عطية، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لانتهاء من الأعمال الانشائية بالمحطة، والتى ستسهم فى رفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة.

 

ويذكر أن محطة صرف صحى رقم 7 ستخدم مناطق وأحياء سكنية مختلفة منها أحياء الكهف والسلام والسنتر الليبى والذهبية وذلك فور الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها.

 

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة (1)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة

 

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة (2)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة 

 

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة (3)
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 8 بالغردقة 

البحر الاحمر

الغردقة

نائب محافظ البحر الاحمر

محطة الصرف الصحى

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