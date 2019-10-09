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صور.. مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:32 م
صور.. مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء المشاركين فى المؤتمر
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء والاستدامة، والذى ينظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بالتعاون مع المبادرة الشبابية "MAC Club" وتطبيق "Seater"، يومى 9 و10 أكتوبر 2019.

وافتتح المؤتمر المهندسة هدى الميقاتى نائبة عن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للزراعة، وجانينا هيريرا، القنصل العام الفرنسى بالإسكندرية.

وأعربت المهندسة هدى الميقاتى عن سعادتها لاستضافة المكتبة لهذا الحدث الهام، مؤكدة أن التقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم الآن كان له أثرًا كبيرًا على البيئة، وأصبح العالم يعانى من مخاطر متعددة ناجمة عن الإضرار بالنظام البيئي. ولفتت إلى أن التفاف العالم للخروج بسياسات للتعامل مع التغير المناخى ليس كافيًا للخروج من الأزمة، مشددة على أهمية تضافر جهود العلماء وصناع القرار والشباب لمواجهة مخاطر التغير المناخي.

من جانبه، أكد الدكتور هانى الكاتب على أهمية دور الشباب فى التعامل مع التحديات التى يفرضها التغير المناخي، لافتًا إلى قدرتهم على ابتكار حلول عملية للتعامل مع الأزمة وإقناع صناع القرار بتبنى مبادراتهم ومشروعاتهم.

وأكد أن مصر قد حققت بالفعل إنجازات كبيرة فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنه يوجد العديد من النماذج الناجحة فى هذا المجال.

وفى كلمتها، قالت جانينا هيريرا إن الحفاظ على البيئة يعد من أولويات عمل القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لافتة إلى مبادرة "Alex go green" التى نظمتها القنصلية وعرضت مشاريع صديقة للبيئة بطرق مبتكرة، وأشارت إلى تميز مدينة الإسكندرية بكونها من المدن الصديقة للبيئة فى مجال المواصلات لوجود مشروعات وتطبيقات للنقل المشترك والمستدام، وكلها أفكار تساعد على الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى زيادة وعى الشباب بالآثار الضارة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون والاحتباس الحراري، وتشجيع تطوير سياسة الدولة لحماية البيئة من هذه الآثار، وتسويق تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة مثل السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية لبيئة أكثر استدامة.

 

 

المشاركين فى المؤتمر
المشاركين فى المؤتمر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

دكتور هانى الكاتب
دكتور هانى الكاتب

 


الاسكندرية

الاحتباس الحرارى

الحفاظ على البيئة

مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء

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