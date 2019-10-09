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صور.. محافظ سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة المركزى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:59 م
صور.. محافظ سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة المركزى محافظ سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة
سوهاج – محمود مقبول

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افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة المركزى، بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه، وذلك فى اطار التعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتحقيق التنمية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

 

وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح أن الدولة تسعى لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بشكل لائق، لافتاً إلى توفير أجهزة الغسيل الكلوى بالوحدة، مشيداً بأهالى المنشاة ودورهم فى خدمة المجتمع، ومشاركة الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

 

وأعرب المحافظ عن تقديره لرجال الأعمال بمدينة المنشاة، والذى تبرع أحدهم برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والتى سوف تستوعب 3 ورديات عمل لتسهيل الخدمة الطبية، مؤكداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى العمل كيد واحدة، داعيا مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية ودعم القطاعات المختلفة بالمحافظة، وخاصة القطاع الصحي، ومشروعات الصرف الصحي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عدة افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.

 

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوى واطمأن على المرضى، واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة بعد تطويرها، بحضور المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المجتمع المدنى أحد الداعمين الأساسيين لقطاع الصحة بسوهاج، مشيراً إلى التطوير الذى يتم بعدد من مستشفيات سوهاج بمشاركة المجتمع المدني، ومنها مستشفى سوهاج العام، حيث تم تطوير العنايات المركزة للأطفال والكبار، وعناية القلب، وانشاء عناية مركزة للصدر، وهى الأولى من نوعها بمستشفيات سوهاج، فضلا عن إنشاء عناية المخ والأعصاب، لافتاً الى أعمال تطوير مستشفى الحميات.

 

وأشار "جميعة"، إلى أن وزارة الصحة تعمل على احلال وإنشاء 5 مستشفيات بسوهاج، بتكلفة مليار و 153 مليون جنيه، بالإضافة الى الانتهاء من 7 مراكز أمومة وطفولة بتكلفة 77 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجهات الدولة ببناء الإنسان المصرى والاهتمام بدعم قطاعى الصحة والتعليم .

 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (1)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (2)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (3)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (4)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة
 
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (5)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (6)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (7)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 

المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة (8)
المحافظ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمنشاة 

 


محافظ سوهاج

سوهاج

الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة

مستشفى المنشاة

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