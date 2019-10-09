صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام

المنيا – فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال إحلال وتجديد مستشفي سمالوط العام، والمدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالي 2019- 2020، حيث قاربت على الانتهاء ووصل معدل الإنجاز بها إلى 90%.

وشدد المحافظ على زيادة معدل العمل لإنهاء المشروع في الوقت المستهدف، مؤكدا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

من جانبها قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 247 مليونا و787 ألف جنيه كما تم أنه خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.

وأضافت أن المشروع يستهدف إقامة 5 مبان على أن تكون المساحة الإجمالية المقام عليها المشروع 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، مشيرة إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

وأشارت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.



محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام



محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام



محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام



محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام



محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمالوط العام