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صور.. محافظ أسيوط يعلن بدء إعمار 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:34 ص
صور.. محافظ أسيوط يعلن بدء إعمار 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا
أسيوط/ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ إعمار عدد 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك فى قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل، وذلك وفقًا للاعتمادات المالية المقدمة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ضمن برنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

 

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع القرى الأكثر احتياجًا بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط شمال الصعيد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية ومسئولى الكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والرصف.

 

وشدد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على مراجعة المشروعات ووضع المقترحات بالقرى الجارى استهدافها والتأكيد على متابعة مراحل التنفيذ تحت إشراف ومتابعة مستمرة من مسئولى المبادرة بمجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الرئيس معلنًا تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ والتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المانحة لاستكمال تنفيذ المشروعات وتوحيد الجهود، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

 

وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المُضى قُدمًا فى تنفيذ برامج التنمية والتى تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصرى من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا (1)
اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا 

 

اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا (2)
اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا 

 

اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا (3)
اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا

 

اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا (4)
اجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا 

 


الاسر الأكثر احتياجا

اسيوط

تطوير قرى اسيوط

الاسر الفقيرة

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