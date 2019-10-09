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صور.. قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت بمركز أبو قرقاص فى المنيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:53 م
صور.. قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت بمركز أبو قرقاص فى المنيا القافلة الطبية
المنيا - فريق المحافظات

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية نزلة اسمنت بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع الوحدة المحلية على مدار يومين، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

وتابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أعمال القافلة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على أهالى القرية وتوفير العلاج اللازم لهم، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها للعمل على تذليل العقبات لأعمال القافلة، وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لتوفير سبل الدعم حفاظا على صحة المواطنين والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمركز .

 

قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت (1)
قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت 

 

قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت (2)
قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت 

 

قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت (3)
قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة اسمنت 

 


صحة المنيا

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